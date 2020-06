​Media Azi: Accesul presei la baze oficiale de date - probleme tehnice și soluții blocate în Parlament

15:45

La acest sfârşit de an şcolar se împlinesc trei ani de când disciplina opţională Educaţie pentru media este predată în şcolile din Republica Moldova. Din 2017, am lansat în fiecare an procesul de cultivare a gândirii critice printre elevi la câte o treaptă de învăţământ şcolar. Am început cu treapta primară, am continuat cu cea gimnazială şi apoi cu cea liceală. Acum, la acest final de an de studii, putem afirma cu certitudine că Educaţia pentru media a „prins rădăcini” în şcoală.