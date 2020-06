Alte 296 cazuri de COVID-19, înregistrate în ultimele 24 ore

08:50

Primăria municipiului Chișinău informează că un vicepretor al sectorului Buiucani a fost testat pozitiv cu COVID-19. Astfel, începând de miercuri, 3 iunie, a.c., Pretura de sector a intrat în carantină. Funcționarul mențioat se află în prezent la domiciliu, în autoizolare. Starea de sănătate a vicepretorului este bună, astfel că nu a fost necesară internarea acestuia la...