Pavel Filip, despre banii pe care îi plătesc Șor și Candu deputaților transfugi

15:30

Anul trecut cele trei companii din Rusia, la care oficial este asociat Alexandru Dodon, fratele președintelui Republicii Moldova, au înregistrat pierderi de circa 45 de milioane ruble rusești, arată rapoartele financiare ale acestora. Cele mai mari pierderi au fost înregistrate de OOO (SRL - n.r.) Arkhplei Development din Moscova – peste 41 de milioane de ruble (circa 600.000 de dolari). Afacerile imobiliare neprofitabile? De altfel, şi în 2017, şi în 2018 compania a avut pierderi şi practic nu a desfăşurat operaţiuni economice. În acelaşi timp, firma cu un capital de 300.000 de ruble şi 11 angajaţi susţine că a iniţiat câteva proiecte imobiliare pe piaţa Moscovei, în categoria business şi confort, dar niciunul nu este prezentat pe pagina sa Web. La Arkhplei Development, Alexandru Dodon deține o cotă de 15%, Igor Ceaika (Ceaika), fiul fostului procuror general al Rusiei – 45%, iar OOO Inspair (deținută de Aleksandr Ponomariov) – 40%. A doua firmă din Rusia, la care Alexandru Dodon este asociat – OOO PEO (colectarea deșeurilor), a raportat pierderi de 340.000 de ruble (circa 5.000 de dolari) în 2019. Este adevărat că firma a fost fondată abia la finele lunii august 2019 și nu prea a reuşit să desfăşoare activităţi economice. La OOO PEO Alexandru Dodon deține o cotă de 10%, Igor Ceaika – 40%, iar Aleksandr Ponomariov – 50%. A treia firmă din Rusia la care este asociat Alexandru Dodon, OOO Mediamails din Sankt Petersburg, care are statut de agenţie de publicitate, a înregistrat pierderi de 3,24 milioane ruble (circa 47.000 de dolari). Aici Alexandru Dodon deţine 50%, iar partenerul său de afaceri este Ion Lipciu – 50%. Ion Lipciu este deja de 16 ani (din iunie 2004) reprezentant permanent al Parlamentului Republicii Moldova în Secretariatul Consiliului Adunării Interparlamentare a Statelor Membre ale Comunităţii Statelor Independente. El deţine și alte câteva afaceri în Federaţia Rusă. Profit doar din gunoi Cât despre Igor Ceaika, feciorul fostului procuror general al Rusiei, apoi acesta deţine sau este asociat la un grup de 20 de companii în Rusia. Singura companie din activele lui Ceaika Jr, care a făcut profit anul trecut este OOO Khartya, specializată în colectarea gunoiului. Compania a avut în 2019 un profit de 17 milioane de ruble. Asta în condiţiile în care anul trecut compania a obţinut contracte de la stat pentru aproape 900 de milioane de ruble, iar veniturile au depășit 9 miliarde de ruble sau circa 131 milioane de dolari. Pe de altă OOO Russkii Export, care furnizează produse alimentare pe piața chineză și, potrivit lui Ceaika, este unul dintre liderii industriei, a încheiat anul 2019 cu o pierdere record de 214 milioane de ruble. Noul partener de afaceri a lui Igor Ceaika şi Alexandru Dodon Cu toate aceste rezultate negative, companiile la care este asociat Alexandru Dodon şi cu Igor Ceaika se extind. Astfel, la începutul acestui an Arkhplei Development a devenit asociată la alte două companii din Rusia, împreună cu Midelo Investments Ltd din Cipru, cu cote egale. Este vorba de OOO Barklaya şi OOO Dubrovskaya, ambele cu capital social de 100.000 de ruble ruseşti şi fondate pe 22 ianuarie 2020 de Elena Komahidze. Peste o lună au fost preluate de Midelo Investments Ltd din Cipru şi Arkhplei Development. Fostul proprietar Elena Komahidze a rămas administrator la acestea. O altă companie, OOO Larus Menedzhment, la fel fondată de Elena Komahidze, a fost preluată de aceeaşi Midelo Investments Ltd din Cipru (99,9%). Larus Menedzhment a participat recent la o licitaţie de cumpărare a unui teren de 1,8 hectare din Moscova, unde anterior a fost amplasată o fabrică de margarină a grupului Unilever. Concursul a fost câştigat însă de concurenţii de la Russkii Monolit care au oferit un preţ de 614 milioane ruble, practic dublu faţă de preţul iniţial. Mai adăugăm că firma din Cipru a fost înregistrată pe 31 decembrie 2019, cu un capital social de 1.000 de euro, din care doar 500 de euro a fost emis, iar unic asociat apare Eraclis Trustees Limited, care este de fapt un paravan pentru alte persoane. Conexiuni dubioase Director al Midelo Investments Ltd este Savvas Themistocleous, care mai apare cu aceeaşi funcţie la alte aproape 190 de companii din Cipru şi ale state. El a fondat şi deţine Eraclis Fiduciary Ltd, o firmă specializată în servicii juridice de înregistrare a companiilor în paradisuri fiscale, precum Cipru, Liban, Dubai, Qatar, Panama şi Belize. Savvas Themistocleous şi compania sa Eraclis Fiduciary Limited au apărut ca asociați la câteva bănci din Rusia și a fost implicat în mai multe tranzacţii suspecte cu capital rusesc. De exemplu, în 2016 a apărut ca principal acţionar la Vneshprombank din Rusia, care a lăsat o gaură de 216 miliarde ruble, cea mai mare din istoria Rusiei la acel moment. Anterior proprietari ai băncii erau de facto miliardarul rus Gheorghe Bezhamov şi sora sa Larisa Markus, care a fost şi preşedintele acestei bănci. Pentru fraudele bancare Larisa Markus a fost condamnată la 8 ani închisoare în Rusia, dar fratele ei a reuşit să fugă în Monaco, iar acum se află în Londra, unde instanțele i-au arestat o parte din averea de 1,8 miliarde de dolari. El a fost dat în căutare internațională de autoritățile ruse. ”Simplu angajat” a lui Ceaika Mai adăugăm că anul trecut s-a vehiculat că de fapt cotele din capitalul firmelor din Rusia, la care apare asociat Alexandru Dodon, ar aparține președintelui Igor Dodon. Șeful statului a negat aceste informații. Potrivit șefului statului, fratele său a fost inițial un ”simplu angajat” într-o companie care aparține lui Ceaika și se ocupa de livrări de mărfuri spre China. „În acest fel a ajuns și activează acolo, la fel cum activează cumnatul meu de 15 ani în Rusia și alți 500 de mii de moldoveni sau mai mulți plecați la muncă în Rusia”, a comentat Igor Dodon în cadrul unei emisiuni la Jurnal TV. Primul în Moldova și alte afaceri La finele anului trecut, Igor Ceaika a intrat pe piața media din Republica Moldova, preluând de la Vadim Ciubara (RISE Moldova a scris că ar fi „consilierul din umbră” al președintelui Dodon), 51% din acțiunile companiei Media Invest Service OOO din Rusia, care deține 100% din capitalul firmelor Media Contact SRL și Telesistem SRL din Moldova. Ultima deține licența de emisie pentru postul de televiziune Primul în Moldova (care anterior se numea Accent TV), afiliat socialiștilor. Operațiunea a avut loc la doar o zi după ce președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, declara că postul TV urmează să aibă proprietari din Rusia. Datele publice arată că până în 2019, Accent TV (acum Primul în Moldova) a avut o audiență mică pe piața media din țara noastră, iar în câteva luni după ce a obținut dreptul de a retransmite Pervîi Kanal, cel mai popular post TV din Rusia, a ajuns unul dintre lideri după audiență, depășind Jurnal TV și Pro TV. sursa: mold-street.com