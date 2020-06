HBO Max retrage filmul „Pe aripile vântului”, din cauza tensiunilor rasiale

10:20

Experta OMS care a afirmat, luni, că transmiterea coronavirusului de către pacienții asimptomatici este „foarte rară”, si-a rectificat declarația, scrie The New York Times. Doctorul Maria Van Kerkhove, șefa OMS pentru bolile infecțioase, a transmis, marți, că declarația sa s-a bazat doar pe două sau trei studii și că a fost vorba despre o „neînțelegere”. „Doar am răspuns la o întrebare, nu am spus că este una din politicile OMS”, a explicat ea. Comentariul său a stârnit o nouă dezbatere între experții în boli infecțioase cu privire la riscurile așa-numitelor răspândiri silențioase a virusului. “Se pare că este rar ca o persoană asimptomatică să transmită mai departe virusul către o altă persoană”, a declarat Maria Van Kerkhove, luni, la un briefing în Geneva. Ea a spus că afirmațiile sale, care reiterează poziția anterioară a grupului cu privire la așa-numitele cazuri asimptomatice, se bazează pe rapoarte detaliate ale urmăririi contactelor din diferite țări. Deși organizația medicală spunea încă din februarie că nu a văzut cazurile asimptomatice ca fiind o cauză majoră a răspândirii virale, observația lui Van Kerkhove, în cadrul unei conferințe de presă, a reînviat controversele privind rutele de transmitere a coronavirusului. Maria Van Kerkhove a fost criticată de mai mulți oameni de știință care spun că declarația ei nu reflectă rezultatule studiilor actuale, care arată că pacienții asimptomatici pot răspândească ușor virusul SARS-CoV-2. Un studiu desfășurat în aprilie arată că persoanele infectate transmit cel ușor coronavirusul cu două zile înainte să dezvolte primele simtome, iar 44% dintre infectări sunt provocate de persoane astimptomatice.