Laboratoarele ANSP activează în lipsa acreditării, deputat

08:40

Lumea nu ar trebui să lase garda jos, deoarece pandemia provocată de noul coronavirus este încă în creștere, avertizează Organizația Mondială a Sănătății. Dar, în același timp, OMS afirmă că pacienții asimptomatici, care sunt cei mai mulți și al căror număr este greu de estimat, transmit doar în cazuri foarte rare... The post OMS, schimbare de optică: Transmiterea coronavirusului de către asimptomatici este foarte rară appeared first on Portal de știri.