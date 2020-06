Copilul de 3 ani din Rezina, care s-ar fi intoxicat cu ciuperci, a ieșit din comă

13:00

Platforma de streaming HBO Max a retras „temporar” filmul „Gone With the Wind/Pe aripile vântului” din grilă. Lungmetrajul (3 ore şi 58 de minute) cu 8 Oscaruri, calificat de unii istorici drept revizionist, a fost retras în plină mișcare de protest contra rasismului şi violenţelor poliţiei faţă de persoanele de culoare în SUA, relatează The Hollywood Reporter.