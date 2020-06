Ucraina riscă să intre în incapacitate de plată

23:20

Omul din spatele strategiei lansate în Suedia admite că a greşit: Cu 43 de morţi la 100.000 de locuitori, rata de mortalitate a ţării este una dintre cele mai mari la nivel mondial, întrecându-şi detaşat vecinii care au impus restricţii mult mai severe. Principalul epidemiolog al Suediei a declarat căDetalii The post A greşit. Rata de mortalitate este una dintre cele mai mari la nivel mondial – Cronica zilei appeared first on Omniapres.