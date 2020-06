Un bărbat din Leova riscă patru ani de pușcărie pentru furturi din automobile // VIDEO

08:50

Conform celor mai recente prognoze ale IATA, cifra de afaceri globală a companiilor aeriene se va reduce la jumătate în acest an, până la 419 miliarde de dolari, pentru a urca la 598 miliarde de dolari în anul următor. De asemenea, traficul aerian de pasageri ar urma să scadă cu 36% în acest an. Contracţia din 2020 va fi urmată de o relansare de 55% în 2021, însă chiar şi aşa va rămâne sub nivelul înregistrat în 2019. "Din punct de vedere financiar, 2020 va fi cel mai prost an din istoria aviaţi...