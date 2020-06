A fost inițiată procedura de demitere a Guvernului Chicu. Platforma DA a transmis proiectul moțiunii de cenzură deputaților PAS

12:50

Pompierii scoțieni au salvat un pui de vulpe care a rămas blocat cu capul într-o roată ruginită. Membrii Stației de pompieri comunitari Knightswood din Glasgow, Scoția au tăiat roata pentru a elibera vulpea, scrie CNN. Au reușit să elibereze puiul de vulpe fără ca acesta să fie rănit. Pompierii au scris pe Twitter că puiul „a fugit să se bucure de restul nopții”. Fox club released using cutting equipment without any visible injury and ran off to enjoy the rest of the night!! Well done #amberwatch #notjustfires @scotfire_glasgo @fire_scot @ClanLukas pic.twitter.com/zItEJHF60l— Knightswood Community Fire Station (@FireKnightswood) June 7, 2020 În ianuarie, pompierii din California au ajutat un cățel care și-a blocat capul într-o roată de rezervă.