Beneficiile spirulinei pentru sănătate: de ce să o consumi?

Berbec In aceasta perioada veti actiona in baza instinctelor si sentimentelor; veti fi mai imprudenti decat de obicei in relatiile voastre. Din aceasta cauza, este posibil ca in sfarsit sa ii spuneti cuiva ceea ce simtiti cu adevarat, indiferent daca aceste sentimente sunt pozitive sau negative. Evitati semnarea contractelor astazi, deoarece s-ar putea sa nu fiti atenti la detaliile importante ...