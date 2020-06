Optimizare în învățământul superior

21:40

Președintele Igor Dodon a declarat că, până la începutul lunii iulie, va prezenta un program de măsuri de susținere a agricultorilor, afectați în acest an de seceta hidrologică. Șeful statului a menționat la postul public de televiziune că acest an pentru agricultori a fost unul dificil, dar securitatea alimentară va fi asigurată. • Potrivit președintelui, roada de cereale din grupa I va fi de 50-60% în comparație cu roada anului trecut, iar recolta cerealelor din grupa II nu va fi mai rea ca an...