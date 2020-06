Perioada regimului oligarhic a fost una dintre cele mai complicate etape din istoria modernă a Republicii Moldova, spune președintele

13:50

Liderul Platformei DA a declarat într-un interviu pentru Agora că timp de cinci ani cât a deținut funcția de președinte a partidului nu a fost remunerat, iar acum formațiunea a decis să îi acorde acestuia salariu.„De la partid primesc salariu începând cu luna ianuarie curent. Până atunci însă, timp de cinci ani, nu am primit salariu. Am făcut activitate de voluntariat. Am 4 luni în care primesc un salariu”, a spus liderul Platformei DA.Andrei Năstase a dezvăluit și suma salariului pe care îl primește.„De cinci luni primesc salariu pentru 5 ani pentru funcția de președinte de partid. Nu am primit cinci ani și nu voi cere niciodată salariu pentru trecut. Este un salariu de deputat. Cât aș fi primit în calitatea mea de deputat și vicepreședinte. Nu este un salariu mare. Este 1.000 de euro pe lună”, a adăugat Andrei Năstase.