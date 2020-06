Dovada că banii ajungeau la Cornel / Chitanțele semnate de Furculiță pentru MILIOANELE luate de la Plahotniuc au fost făcute PUBLICE

13:00

Oricât ne-am lăudat cu banii. Oricât ne-am număra kilele de whisky single malt. Oricâte șampanii am bea din pantofi cui de femeie. Oricâte masturbări, mecanice sau manuale, am produce. Oricâte cărți am străbate și cu oricâte seriale am face bungee jumping. Oricâte rachete am trimite pe lună, sau spre soare. Oricâte premiere, breaking newsuri am produce. Pe scurt orice am face, oricâte am face, un lucru minunat se-ntâmplă. Sensul vieții noastre rămâne același: niciunul. Sau, mă rog, unul esențial, dar pe care preferăm să-l călcăm în picioare: să facem bine celui de lângă noi. Sau dacă nu putem să-i facem BINE, să nu-i facem rău, foarte-foarte rău.