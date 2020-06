Restricții la transportul de persoane, impuse de mai multe state europene în contextul pandemiei; Vizează și cetățenii RM

14:30

De departe cel mai grav afectat din SUA, cu un bilanţ oficial de 22.000 de morţi de COVID-19, New Yorkul a anunţat că rata testelor pozitive de coronavirus a scăzut sub un nou prag de 3%, mult sub pragul de redeschidere de 15%, potrivit primarului Bill de Blasio, a notat Agerpres. Ieşirea din lockdown-ul declarat la New York pe 22 martie va fi una progresivă, limitată în primă fază la sectorul construcţiilor şi producţiei. Peste 15 zile ar putea interveni o a doua fază, când newyorkezii vor pute...