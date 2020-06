Sturza face lobby politicienilor pentru propriu interes

10:40

Boris Johnson avertizează China să lase Hong Kong în pace: Noi nu vom putea, cu conștiința împăcată, să-i abandonăm / Aproape 3 milioane dintre locuitorii insulei ar putea deveni cetățeni britanici Marea Britanie nu-i va abandona pe cetățenii din Hong Kong dacă Beijingul impune legea securității naționale ce intră înDetalii