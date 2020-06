Alți șase moldoveni au pierdut lupta cu virusul Covid-19

09:20

Sicriul cu trupul neînsuflețit al lui George Floyd a fost dus luni la Houston, orașul unde a copilărit George Floyd, și a fost depus la biserica The Fountain of Praise. George Floyd va fi înmormântat alături de mama sa. Ore întregi, mii de oameni au stat la coadă, cu respectarea distanțării fizice, și au venit să-i aducă un ultim omagiu bărbatului a cărui moarte a declanșat cele mai ample proteste față de rasism și față de brutalitatea poliției din ultimii zeci de ani în Statele Unite. Printre c...