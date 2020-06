Procuratura Generală oferă detalii despre deciziile luate în privința dosarelor pretins politice

07:40

„Învingătorul balaurilor” a devenit însuși un balaur. Judecând după rezultate, este un balaur fricos, mediocru și lăudăros. Dar acest balaur este ca și condamnat. Pe meleagurile noastre, potrivit basmelor lăsate din străbuni, balaurii nu au nici o șansă” – așa a comentat pe pagina sa de Facebook deputatul Ilan Șor, liderul Partidului „ȘOR”, postarea președintelui Igor Dodon în contextul unui an de la „răsturnarea regimului instaurat de Plahotniuc”. În contextul în care Dodon se pretinde „mare maestru” într-o „partidă de șah” acum un an, Ilan Șor scrie că asta nu a fost decât „o escrocherie făcută de un șarlatan ieftin de bazar”. Liderul Partidului „ȘOR” menționează că o țară întreagă a văzut cum Dodon negocia condițiile unei coaliții cu PD, estorcând de la conducerea de atunci a democraților câte un milion de dolari pe lună și cum impunea ca principală condiție federalizarea Moldovei. Dodon a acceptat, sub o presiune externă fără precedent, alianța cu Blocul ACUM, amintește Șor. În postarea sa, Șor mai amintește cum Dodon i-a trădat stupid și banal pe colegii săi de pe „frontul antioligarhic” – Maia Sandu și Andrei Năstase, pentru a reveni la „Planul A”, care a însemnat alianța cu PDM. Ilan Șor menționează că Dodon i-a repus în funcții pe toți reprezentanții marcanți ai puterii pe care el o numește „oligarhică”. „Astăzi, apropiații lui Dodon sunt acei oameni care, acum un an, îi aruncau curcani în curtea Președinției. Chicu, Filip, Diacov… Așadar, despre ce „victorie eroică” asupra oligarhului ne povestește oligarhul Dodon, care și-a concentrat în mâinile sale o putere colosală, resurse media și financiare?”, se întreabă Șor. Liderul Partidului Șor mai scrie că Igor Dodon va rămâne în istorie ca persoană fără verticalitate, care își trădează partenerii politici. „El l-a înșelat pe Voronin, i-a trădat pe Sandu și Năstase… Cine este următorul?”, se întreabă Șor. sursa: deschide.md