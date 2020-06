Primul bilanț al evaluării dosarelor pretins politice: Au fost luate decizii în privința a 9 din cele 38 de dosare

10:00

Situația epidemiei de COVID-19 în Republica Moldova pare scăpată de sub control. Astfel titrează Digi24 despre statistica infectărilor de luni. „O situație specială se înregistrează în Republica Moldova, unde evoluția epidemiei de coronavirus pare că scapă de sub control. Infecțiile au început să crească notabil odată cu ridicarea stării de urgență: în săptămâna 1-7 iunie, […] Articolul Presa străină: Situația epidemiei de COVID-19 în R. Moldova pare scăpată de sub control apare prima dată în Cotidianul.