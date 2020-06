LIVE// Declarații de presă ale Președintelui Dodon după „ședința de lucru” cu Greceanîi și Chicu

13:20

Donald „Reche” Caldwell (41 ani), fost jucător în Liga profesionistă de fotbal american (NFL), a fost împuşcat mortal în timpul unei tentative de jaf. Caldwell, care s-a lansat sub culorile universităţii din Florida, a evoluat timp de şase sezoane în NFL pe postul de „wide receiver”, sub culorile formaţiilor San Diego Chargers, New England Patriots […] Articolul Donald „Reche” Caldwell , fost jucător în Liga profesionistă de fotbal american (NFL), a fost împuşcat mortal apare prima dată în SafeNews.