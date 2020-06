Israelul anulează toate excursiile şcolare la fostele lagăre naziste din Europa

14:01

La un an de la acele evenimente istorice, Igor Dodon își asumă toate meritele pentru răsturnarea regimului Plahotniuc. Șeful statului a publicat pe pagina sa un film în care se erijează în salvatorul unic și incontestabil în lupta cu Plahotniuc. Un an de la răsturnarea regimului Plahotniuc Astăzi, 8 iunie, se împlinește exact un an din ziua când noi am reușit să răsturnăm regimul instaurat de Plahotniuc, care pentru multă lume (inclusiv pentru mulți experți) părea imposibil de înlăturat. Memoria...