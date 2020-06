Guvernul belgian va oferi 10 călătorii gratuite cu trenul pentru a încuraja turismul național și de a stimula economia

07:40

Luna a intrat in Varsator si lumineaza un peisaj destul de complicat. Ai nevoie sa te eliberezi de trecut, sa te relaxezi. Luna in Varsator, in combinatie cu Saturn, Uranus si Chiron te vor antrena sa spui acel “te iubesc” care este adresat fie tie insuti, fie altei persoane careia nu ai curajul sa i-o spui.Imprieteneste-te!Luna este in Varsator, o zodie sociabila, careia ii place sa isi faca prieteni. Poate un flirt, poate o discutie mai romantica cu partenerul de viata. Saturn este si el in Varsator, retrograd, si te anunta ca este timpul sa privesti mai mult spre viitor. Cuadratura cu Uranus te impinge sa incerci ceva diferit. Vechile modalitati par sa nu mai functioneze.