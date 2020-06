Astăzi, în Moldova și în lume

18:30

Paștele Blajinilor, amânat din cauza pandemiei de coronavirus pentru zilele de 6-8 iunie, nu a mai avut loc în localități din municipiul Chișinău și raioanele Strășeni și Cahul. Vineri sau sâmbătă seară, comisii extraordinare de sănătate publică la nivel local au decis că cimitirele rămân închise, în încercarea de a împiedica răspândirea infecției, pe fundalul unei creșteri în ultimele zile a numărului de cazuri confirmate. În timp ce decidenți din guvern au îndemnat oamenii în ajun să rămână acasă, președintele Igor Dodon le-a sugerat să fie prudenți, să evite aglomerațiile și să poarte măști și mănuși, lucru pe care tocmai șeful statului refuză să-l facă, așa cum au remarcat mai mulți observatori. Anularea ritualului de pomenire a morților amânat cu șase săptămâni a iscat multă indignare în rândul populației. Când autoritățile conveniseră cu întâistătătorii ortodocși să pomenească răposații de Duminica Mare în loc de a doua duminică după Paște s-a mizat pe stingerea substanțială a valului de infectări cu noul coronavirus. Situația din ultima săptămână s-a înrăutățit însă. La nivel central, decidenții din executiv au dat de înțeles că nu mai au cum să amâne din nou ritualul. Majoritatea preoților din cadrul celor două mitropolii - a Moldovei, supusă canonic Patriarhiei Ruse, și a Basarabiei, din subordinea Patriarhiei Române - au oficiat slujbe în cimitire, sfințind mormintele celor decedați. În unele regiunii, precum la Rezina, unii preoți s-au abținut de la vizitele în cimitire, îndemnând creștinii să rămână acasă.Vineri seară, autoritățile raionale din Cahul au anunțat decizia de a suspenda oficierea ceremoniilor și au dispus ca toate cimitirele să rămână închise. La fel a procedat sâmbătă dimineață conducerea capitalei. După care o decizie similară a adoptat spre seară și comisia extraordinară de sănătate publică din Strășeni. Deciziile au surprins pe mulți enoriași care ajunseseră totuși la morminte, alții au făcut cale întoarsă chiar de la porțile cimitirelor.Inconsecvența autorităților care mai întâi permit mersul la cimitire, apoi anulează permisiunea a fost criticată de mai mulți primari, printre care și edilul municipiului Strășeni, Valentina Casian. Primarul spune că unii localnici au mers sâmbătă la cimitire, după care patrulele de poliție nu au mai permis accesul. Valentina Casian critică autoritățile centrale că au pus rezolvarea problemei în brațele autorităților locale, care însă, după părerea ei, nu au pârghii suficiente pentru a gestiona asemenea crize. Bunăoară, nu au împuterniciri să dea ordine poliției, mai adaugă primarul din Strășeni.„Până în ultimul moment aceste zile au fost declarate zile în care se va sărbători, ca să aflăm la 21.30 seara, am fost informați despre această hotărâre. Primarii, autoritățile locale de nivelul 1, aveam obligația să informăm populația. Nu știu ce au gândit acești oameni și cum și-au imaginat că pe parcursul nopții autoritatea locală trebuie să informeze toată populația că se interzice accesul în cimitire în aceste două zile. Guvernul trebuie să aibă o poziție la nivel național, să fie o claritate, pentru că ceea ce se întâmplă este un dezastru total. Lumea nu mai înțelege când trebuie să poarte mască, pentru ce este amendată, când se sărbătorește, de ce este anulată într-o localitate și-n alta nu. Foarte multe neclarități și lumea este indignată de faptul cum se gestionează de către autoritățile centrale această situație”.În orașul Strășeni preoții s-au conformat deciziei autorităților raionale și nu au ajuns în cimitire. La fel au procedat și clericii și raionul Cahul, spune secretarul Episcopiei din Cahul, Mihail Mungiu.„Ne-au anunțat vineri seara. Atunci când ne-au informat noi am spus la toți preoții din raion. Și deja și preoții tot așa au făcut, în sat e mai simplu, s-a anunțat și deja au făcut la biserică, și ieri, și astăzi, e ziua Sfântului Duh, adică s-au pomenit la biserică. Pe alocuri au fost indignați enoriașii fiindcă mulți s-au pregătit să meargă totuși la cimitir, apoi ei sunt indignați că sunt niște magazine mai mari sau piețe deschise, dar până la urmă nu am avut încotro. Toți au înțeles că este o decizie. Ne-am stăruit să lămurim și în biserică. Nu cred că era altă soluție, să ne certăm sau altele, nu cred că face față bisericii”.La Slobozia Mare, raionul Cahul, niciunul din cei doi preoți – unul al Mitropoliei Moldovei și altul al Mitropoliei Basarabiei – nu a fost la cimitir, în consecință nici populația nu și-a făcut apariția la locurile de veci, spune primara Valentina Carastan. Ea precizează că persoanele care au avut să dea de pomană au făcut-o de Paștele Blajinilor fără ordin de încolonare. Primara crede că decizia de a muta oficierea unei importante sărbători creștine, după modelul paradei de 9 mai, a fost una neinspirată.Edilul Chișinăului, socialistul Ion Ceban a insistat pe închiderea cimitirelor, deși a recunoscut că nu dispune de respectivele prerogative.Unii aleși locali au făcut-o pe străjerii la porțile cimitirelor în aceste zile, așa înțelegând ei că trebuie să-i responsabilizeze pe cetățeni, într-un context în care puterea de la centru își atrage tot mai multe critici că nu ar fi avut curaj să fie fermă în raport cu capii bisericii. Tot mai mulți comentatori întrevăd un mariaj tacit între președintele Igor Dodon și mitropolitul Moldovei Vladimir, ce ar viza calcule electorale pentru scrutinul prezidențial din toamnă. Dovadă ar fi prezența ierarhului din fruntea Mitropoliei la sfințirea unei fântâni în satul de baștină a șefului statului, ceremonie la care a participat Igor Dodon salutat de mai multă lume.