Cine sunt cele 12 victime care au decedat astăzi fiind doborâte de COVID-19

17:40

Președintele Parlamentului Republicii Moldova, președintele Partidului Socialiștilor Zinaida Greceanîi a adresat astăzi, un mesaj cu prilejul aniversării unui an de la alegerea în funcția de Președinte al Parlamentului Republicii Moldova: Pe 8 iunie 2019, am avut onoarea să fiu aleasă Președinte al Parlamentului Republicii Moldova de legislatura a X-a, cu votul secret al 56 de [...] Articolul Mesajul Zinaidei Greceanîi cu prilejul aniversării unui an de la alegerea în funcția de Președinte al Parlamentului Republicii Moldova apare prima dată în Telegraph Moldova.