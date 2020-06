Alte 107 cazuri noi de COVID-19, înregistrate în ultimele 24 ore

16:50

Primăria municipiului Chișinău informează că de luni, 1 iunie, a.c., Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu” și-a reluat activitatea cu publicul, cu excepția activităților culturale. Serviciile oferite de instituție în perioada curentă se referă la înscrierea la bibliotecă și obținerea cardului de acces, împrumutul de cărți la domiciliu și restituirea acestora. Restul activităților, precum: lansări de... The post Redeschiderea bibliotecilor municipale pentru public appeared first on Stop COVID-19.