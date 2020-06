Filip rămîne fără pază de stat. Ce spune fostul premier

14:30

Meteorologii din R. Moldova anunță temperaturi înalte în această săptămînă. Astfel, pînă sîmbătă vom avea maxime care vor oscila între plus 27 și plus 33 de grade Celsius pe tot teritoriul republicii. În nord sînt anunțat și ploi cu descărcări electrice, iar presiunea atmsferică va fi scăzută. Și pe timp de noapte va fi destul de cald - pînă la plus 20 de grade Celsius.