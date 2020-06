Moldova caută avocați (străini) care să reprezinte statul într-un proces de judecată intentat de proprietarii „Avia Invest”

13:30

Ziua de 8 iunie 2019 a intrat în amintirea noastră ca și ziua când PDM a cedat guvernarea, iar liderul Vladimir Plahotniuc a pierdut controlul asupra principalelor instituții ale statului, iar majoritatea parlamentară PSRM-ACUM au preluat puterea în stat. În acest an s-au petrecut foarte multe lucruri pe plan politic. Am avut două guverne (unul condus de Maia Sandu care a fost demis prin moțiune de cenzură și unul condus de Ion Chicu care este amenințat acum să fie demis), două majorități parlamentare diferite (PSRM a făcut mereu parte din majoritate parlamentară). Astfel, astăzi 8 iunie 2020 politicienii care au contribuit la plecarea lui Plahotniuc s-au întrecut la discursuri pe Facebook. Articolul (video) Asumare meritelor și noi provocări. Mesajele politicienilor la un an de când PDM a cedat puterea apare prima dată în #diez.