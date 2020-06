Atac terorist împiedicat în Germania de către forțele antitero

11:00

Un an fără Plahotniuc. Un an fără regimul care părea că a prin deja rădăcini în Republica Moldova, dar care a fost înlăturat prin unirea forțelor și multă muncă. Despre aceasta a vorbit astăzi și președintele țării, Igor Dodon, care compară guvernarea oligarhică de care am scăpat cu mare greu cu perioada din anul 1992 [...] Articolul Un an fără Plahotniuc. Igor Dodon: Nu vom permite revenirea regimului oligarhic. Ce promisiuni face președintele apare prima dată în Telegraph Moldova.