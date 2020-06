România, între marile puteri petroliere ale lumii la începutul secolului al XX-lea

12:30

In a doua zi de Rusalii este praznuita Sfanta Treime. Exista numeroase traditii, obiceiuri si superstitii legate de aceasta zi sfanta, pe care oamenii din toate colturile tarii inca le tin. In a doua zi de Rusalii este dedicata Sfantului Duh, chiar daca in calendarul romenesc este trecuta ca fiind ziua Sfintei Treimi. Aceasta denumire a fost data sub influenta catolica. In calendarele celorlalte Biserici Ortodoxe, Lunea de dupa Rusalii este numita Lunea Sfantului Duh.