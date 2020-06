Lecţia practică de gramatică: „Substantivuri”

14:00

Ziua de 5 iunie considerată ziua internaţională a mediului înconjurător nu are încărcătura festivă a sărbătorilor profesionale sau tradiţionale. Nici nu are cum să aibă, fiindcă cele peste 7 miliarde de oameni continuă să perpetueze nepăsarea lor faţă de natura-mamă, să smulgă cât mai mult din resursele şi bogăţiile planetei, să consume în mod abuziv apa, aerul, solul, pădurile şi zăcămintele generaţiilor viitoare, fără să-şi asume răspunderea pentru viitorul speciei umane şi a vieţii sub toate formele ei pe Pământ.