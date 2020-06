ANOFM scoate la ,,vânzare” locurile de muncă vacante din întreaga țară

09:20

În timpul căsătoriei, împreună cu soția, am devenit pro­prietari ai unui apartament prin investirea economiilor fa­miliei într-o cooperativă de construcție a locuințelor. Peste un timp, am divorțat. Soția a rămas să locuiască în aparta­ment, iar eu m-am mutat cu traiul în altă parte. Fosta soție a decedat subit. Am decis să mă clarific cu partea […]