NO COMMENT | Reținere ca în filme în capitală. Două persoane, dintre care o femeie însărcinată, reținute de oamenii legii

11:30

Starul MMA (arte marţiale mixte), irlandezul Conor McGregor, şi-a anunţat retragerea din activitate, într-un mesaj publicat pe contul său de Twitter. "Am decis să mă retrag. Mulţumesc pentru amintirile incredibile. Ce aventură a fost!", a scris McGregor, în vârstă de 31 de ani, pe Twitter. Mesajul este însoţit de o fotografie alături de mama lui, căreia i-a promis că-i va cumpăra casa visurilor sale. Hey guys I’ve decided to retire from fighting. Thank you all for the amazing memories! What a ride it’s been! Here is a picture of myself and my mother in Las Vegas post one of my World title wins! Pick the home of your dreams Mags I love you! Whatever you desire it’s yours ️ pic.twitter.com/Dh4ijsZacZ— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) June 7, 2020 Conor McGregor şi-a făcut debutul în artele marţiale mixte în 2007 şi şi-a anunţat retragerea prima dată în aprilie 2016, dar a revenit asupra decizie la scurt timp, înainte de a lupta cu Khabib Nurmagomedov, doi ani mai târziu. El a fost campion al UFC în 2015 şi 2016, câştigând 21 din cele 25 de lupte disputate în artele marţiale mixte. În 2018, McGregor a fost obligat să urmeze cursuri de stăpânire a furiei şi să presteze cinci zile în folosul comunităţii, după ce a atacat un autovehicul în care se aflau mai mulţi luptători UFC, între care Khabib Nurmagomedov. În martie 2019, McGregor a fost reţinut la Miami după ce a distrus telefonului unui fan, care ulterior a renunţat la plângere. În august 2017, el a luptat cu Floyd Mayweather, americanul câştigând prin KO în repriza a zecea.