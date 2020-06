Premierul israelian Benjamin Netanyahu cere „sancţiuni zdrobitoare” împotriva Iranului

10:50

Prima săptămână de vară se sfârșește cu temperaturi generoase de până la +30 C. Pe parcursul zilei de astăzi cerul va fi parțial acoperit de nori, iar de luni, izolat se așteaptă ploi. În raioanele de nord ale țării, meteorologii prognozează între +27...+28 C pe timp de zi și +14 C...+17 C la noapte. Pe alocuri ar putea cădea precipitații. În zona de centru a țării temperaturile vor oscila între + 28 C..+ 29 C ziua și +15 C...+18 C la noapte. Cerul va fi parțial acoperit de nori. La sudul țării...