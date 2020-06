Polițist bătut măr într-o zonă de agrement, la Durlești

14:00

Potrivit sursei citate, Adrian Marinescu crede că lucrurile "vor merge bine" de acum încolo, mai ales după ce am trecut cu bine și peste primele două săptămâni de relaxare. Ba chiar că vom putea merge în concedii fără risc în această vară. Chiar dacă, spune el, are motive să creadă că numărul real al celor infectați este mai mare decât al celor diagnosticați. E posibil ca într-o lună de acum să avem un număr "nu chiar zero, dar aproape de zero" al noilor îmbolnăviri în România, declară medicul A...