189 de cazuri noi de infectare cu COVID-19, confirmate în Republica Moldova

09:40

Un apartament din capitală a fost transformat într-un adevărat depozit de deșeuri. Într-un comunicat publicat pe 5 iunie, Pretura sectorului Rîșcani al capitalei anunță despre intervenția oamenilor legii, în vederea curățării locuinței. Forțele de ordine au fost alertate de către mai mulți locuitori ai unui bloc din strada Braniște 5/4, care s-au plâns că din apartamentul […] The post FOTO Gunoiște într-un apartament din sectorul Râșcani al capitalei. Vecinii au chemat forțele de ordine appeared first on NewsMaker.