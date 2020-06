Funcție nouă: Cum pot fi transferate pozele şi clipurile din Facebook în Google Photos

14:20

Un studiu amplu care arăta că hidroxiclorochina crește riscul de deces la pacienții cu coronavirus a fost retras, în urma unor controverse privind baza de date folosită de cercetători pentru a ajunge la această concluzie, relatează BBC. Publicarea acestui studiu, luna trecută, a determinat Organizația Mondială a Sănătății să suspende... The post Studiul controversat privind efectele negative ale hidroxiclorochinei a fost retras appeared first on Portal de știri.