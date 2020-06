Istoria Americii. Cinci filme și seriale despre violențele generate de rasism și extremism

15:45

Parcurgem o transformare digitală fără precedent, o perioadă care presupune livrarea de soluții inovative adaptate necesităților umane. Ecosistemul IT are un ritm de dezvoltare atât de accelerat, încât a devenit indispensabil în toate sferele vieții, precum educația, comunicarea, afacerile, comerțul, medicina, serviciile bancare. În prezent, tehnologiile informaționale captează tot mai mult atenția tinerilor, iar cei care deja dețin un job în această sferă de activitate afirmă că le place enorm și le oferă beneficii importante precum stabilitate financiară, condiții foarte bune de muncă, oportunități sigure de creștere profesională.