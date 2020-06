Amendați pentru că au întâmpinat convoiul cu donații din România. Vezi despre cine e vorba

Vlad Bilețchi, lider al Asociației UNIREA-ODIP și reprezentant al Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) în Republica Moldova, dar și Dorin Chirtoacă, lider al mișcării politice UNIREA au fost amendați cu câte 22.500 de lei, pentru că au participat la ceremonia de întâmpinare a celor 20 de camioane cu ajutoare din România. „Amendați pentru că am întâmpinat autocarele cu donații din România! Regimul Dodon atacă! Ne vedem în judecată!”, a reacționat Vlad Bilețchi pe Facebook. „Amenda de peste 1000 de Euro pentru “Desteapta-te romane” la podul Rusinii. Dodon, Chicu, Voicu si restul s-au ...ticnit. La aproape o luna de la evenimentul de pe 7 mai, organizat de Guvern, fara sa aiba vreo obiectie in acea zi si dupa, s-au facut “destepti” sa intocmeasca, azi 5 iunie, un proces-verbal de contraventie, cu amenda 22500 lei. Deocamdata suntem amendat eu si Vlad Biletchi de la ODIP. Este un dosar politic, si o forma brutala de intimidare a romanismului in Moldova. Nu ne vom conforma, vom merge in judecata, vom ajunge si la CEDO, dar bataie de joc trebuie oprita”, a scris pe aceeași rețea de socializare Dorin Chirtoacă. Pe data de 7 mai, un convoi format din 20 de camioane încărcate cu echipamente și medicamente în valoare de 3,5 milioane de euro, donate de România, a ajuns în Republica Moldova. Se întâmpla la o săptămână după ce Bucureștiul a trimis aici și 42 de medici care să trateze bolnavii de COVID-19. În acest sens, deși au existat mai multe cereri ca ajutorul României să fie prezentat în Piața Marii Adunări Naționale din centrul Chișinăului, guvernarea prorusă a Republicii Moldova a refuzat și a solicitat ca aceste camioane cu ajutor medical să fie parcate sub podul din sectorul Telecentru, pe șoseaua Hâncești, la marginea orașului Chișinău. În ciuda acestui fapt, nimic nu a stat în calea cetățenilor Republicii Moldova, care au împânzit traseul Leușeni – Chișinău pentru a saluta coloana cu ajutoare umanitare și a mulțumi României. Printre cei care au întâmpinat convoiul au fost și Vlad Bilețchi și Dorin Chirtoacă. Articolul Amendați pentru că au întâmpinat convoiul cu donații din România. Vezi despre cine e vorba apare prima dată în InfoPrut.

