Un minor din Briceni a murit după ce s-a izbit cu motocicleta într-un copac

14:30

Deputații Platformei DA vor investiga activitatea instituțiilor statului responsabile de lupta cu virusul Covid – 19. Parlamentarul Dinu Plângău susține că formațiunea ar fi acumulat mai multe probe care demonstrează un comportament neglijent față de oameni din partea unor instituții, scrie tv8.md Am vorbit cu foarte mulți funcționari care pasează responsabilitatea de la o ușă la alta și se acuză reciproc. Totuși, am acumulat mai multe probe care cel puțin la etapa incipientă a investigațiilor demonstrează un comportament neglijent față de oameni din partea unor instituții”, susține Plângău. Am luat act de comunicatul bizar și mincinos al ANSP-ului în legătură […]