Consilierii socialiști din Holoșnița dezmint zvonurile că ar fi părăsit PSRM

09:10

"Nu cred ca vreo altă componență a Guvernului, în oricare altă formulă, ar fi reușit să facă față atât de competent și de eficient pandemiei și provocărilor economice care s-au abătut asupra Republicii Moldova în acest an. Mulți membri ai Guvernului au lucrat practic fără pauză, fără odihnă, departe de familie, supuși unui efort psihic de neimaginat. Dar ei au rezistat moral și au salvat țara, au ținut-o pe linia de plutire, atât sub aspect epidemiologic, cât și economic. De aceea, le sunt recunoscător celor de la Guvern și sunt mândru că am lucrat împreună cu ei cot la cot în această perioadă.Echipa domnului Chicu a demonstrat perseverență, maximă responsabilitate și tărie de caracter și încă urmează să le demonstreze în continuare, pentru a scoate țara definitiv din criza care s-a abătut asupra noastră a tuturor.