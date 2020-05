Novac: Devine și mai limpede de ce șinu Candu este așa agitat. Se strînge funia în jurul parlui…

13:00

Marionetele din Parlament ale lui Vlad Plahotniuc şi Ilan Şor pregătesc revenirea în forță a celor doi oligarhi refugiați peste hotare. Fostul premier Ion Sturza face trimitere directă, în acest sens, la grupul PRO Moldova din Parlament, dar şi la fracțiunea “Partidul Şor”, structuri aflate în relații de cooperare fructuoasă.„Răpitorii și violatorii acestui stat nestat (Plahotnic și Șor) au reapărut în forță. Marionetele lor locale (care ar trebui să stea la pușcărie) le pregătesc „revenirea triumfală”. Procesul este „mânat” din spate de aceiași actori care sub pretextul „tancurilor rusești” au ciugulit din palma spurcată a lui Plahotniuc. Unicul lor „avantaj” e că sunt rusofobi de profesie. Astăzi la cancelariile occidentale acest fapt se poate vinde cu profit”, scrie Ion Sturza, într-o postare pe Facebook.Fostul premier constată că opoziția reprezentată de PAS şi PPDA s-a prins în hora organizată de Plahotniuc şi oamenii săi.„Și da, „opoziția” pro, în goana orgoliilor, s-a prins în horă! Apropo, sunt extrem de dezamăgit de prestația lor intelectuală de a genera măsuri adecvate economice și sociale în condițiile zilei de azi. Păi, fraților, pentru ce eu și mulți alții am luptat, demascat regimul Plahotniuc?! Furturile lui Șor?! Am dedicat acestei lupte 10(!) ani! Pentru ce ne-am pus în pericol sănătatea și chiar viața?! Ca voi să-i rechemați la „datorie” pe acești criminali și acoliții lor?! Vă bucurați de darurile lor otrăvite? Pentru ce? Ca să fiți voi „prezidenți” și „primii din miniștri”?, se întreabă Ion Sturza.