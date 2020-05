SONDAJ / Anularea stării de urgență

08:40

Război peste război. Nu am reușit încă să ne clarificăm și să vedem cum am putea s-o scoatem în capăt cu unul, că, de săptămâna trecută, am intrat în altul. Două războaie involuntare, cu două fronturi radicale de luptă, ambele în prima linie: unul (antiepidemic) cu COVID-19, care omoară zilnic oameni și altul – politico-electoral...