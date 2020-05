Un star din Premier League, lovit şi ameninţat cu cuţitul în propria casă

08:30

Este posibil ca noul coronavirus să nu poată fi ținut sub control decât peste 4-5 ani și ca virusul să nu dispară niciodată, avertizează doctorul Mike Ryan, şeful programului de urgenţă al OMS. „Este posibil ca acest virus să nu dispară niciodată. HIV nu a dispărut, dar ne-am obișnuit să trăim cu el, am descoperit […]