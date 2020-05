Avia Invest anunță investiții în dezvoltarea aeroportului de 170 mln euro, iar pentru ajutorul populației – 100 mln lei

15:00

Ediția galei The Best 2020 va fi anulată de către FIFA din cauza pandemiei de coronavirus. Gala trenuia să fie organizată în luna septembrie, la Milano, însă FIFA a decis să suspende evenimentul și să nu decerneze vreun trofeu în acest an, după ce pandemia de coronavirus a forțat unele campioanate să fie încheiate prematur iar altele să fie suspendate pe o perioadă nedeterminată. Articolul Gala The Best FIFA Football Awards 2020 a fost anulată. Anul acesta nu va fi oferit premiul pentru cel mai bun fotbalist apare prima dată în #diez.