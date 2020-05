COVID-19 în R. Moldova / 5 persoane AU DECEDAT în ultimele 24 de ore. 269 sunt în stare GRAVĂ iar 21 sunt intubați

10:00

Aloe vera era in opinia egiptenilor „Planta nemuririi”. Credinta lor in beneficiile aloe vera era atat de mare incat a fost gravata inclusiv in piramidele faraonilor.Planta contine 95% apa, iar gelul care se obtine din frunzele de aloe vera contine enzime benefice care au fost folosite in tratatea arsurilor, obezitatii, astm, acnee si diabet.