Cât de bine se respectă regulile în transportul public din Capitală

Medicamentul antiviral Remdesivir, produs de compania Gilead Sciences Inc., este testat în combinaţie cu alte tratamente pentru a se stabili dacă poate fi crescută eficienţa împotriva Covid-19, informează publicaţia The Wall Street Journal. Perspectivele în materie de eficienţă şi limitările Remdesivir, primul medicament care a demonstrat că are capacitatea de a ajuta la combaterea Covid-19, […]