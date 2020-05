Michael Schumacher, ales cea mai influentă persoană din istoria F1

14:00

Preşedintele Igor Dodon spune că încă nu a luat o decizie referitoare la participarea la alegerile prezidenţiale, care urmează să aibă loc la toamnă. Potrivit agenţiei Infotag.md, despre aceasta el a declarat într-un interviu pentru Radio Europa Liberă, transmite stiri.md. "Am spus că încă nu am decis să merg la prezidenţiale şi de aceea reprezentanţii opoziţiei mă atacă. Atacuri de acest tip vor mai fi. Încercarea de a mă speria cu ceva a mai fost şi în trecut, un an în urmă, pe data de 8 iunie, când noi am decis să facem coaliţie de dreapta. Vă aduceţi aminte, atunci tot au fost învinuiri, materiale compromiţătoare ş.a.m.d. Eu am dat dovadă de verticalitate şi am mers înainte", a spus Dodon. Luni, liderul grupului parlamentar "Pro Moldova", fostul preşedinte al Parlamentului, Andrian Candu, a declarat că "Igor Dodon nu doar că nu va câştiga alegerile prezidenţiale, ci ar putea să nu-şi exercite actualul mandat până la sfârşit". Comentând această afirmaţie, Dodon i-a îndemnat pe oponenţi să nu încerce să-l intimideze. "Nu numai el face asemenea declaraţii. În ultimul timp, mulţi îl atacă pe preşedinte şi pe politicianul Igor Dodon. Şi atacurile vor continua. Mesajul către oponenţii mei politici: nu încercaţi, că nu o să reuşiţi să ne speriaţi cu ceva, noi avem poziţia noastră foarte clară, preşedintele ţării îşi va duce mandatul până la capăt", a spus Dodon. Comentând declaraţiile opoziţiei precum că şeful statului ar fi luat bani pentru a vota numirea lui Nicolae Timofti, Dodon a declarat că "opoziţia încearcă să-l compromită în contextul alegerilor prezidenţiale apropiate". "Toţi se pregătesc de alegeri prezidenţiale şi toţi înţeleg că acum politicianul cu şansele cele mai mari este actualul preşedinte şi de aceea toţi lovesc în el. Dacă eu o să intru acum în dezbateri cu Candu, cu Şor, cu Usatîi, cu toţi, pentru dânşii acesta este un plus foarte mare. Evident că şi în acest an va fi campania destul de dură, dar va trece şi aceasta, viaţa nu se termină aici", a menţionat Igor Dodon.