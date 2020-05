Parlamentul European a votat: Republica Moldova va primi asistență de 100 de milioane de euro

17:50

FIFA a anunţat că ediţia galei The Best va fi anulată din cauza pandemiei cu noul virus, astfel că trofeul pentru cel mai bun jucător nu va mai fi acordat, scrie Mediafax. Programată iniţial în luna septembrie a acestui an, la Milano, FIFA a decis să suspende evenimentul şi să nu decerneze niciun trofeu în […] Articolul FIFA a anulat gala The Best! Trofeul pentru cel mai bun jucător nu va mai fi acordat apare prima dată în Cotidianul.