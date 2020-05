Un minor de 16 ani din Capitală, reținut pentru comiterea a două jafuri stradale

09:40

Turcia acuză Grecia, Cipru, Egipt, Franța și Emiratele Arabe Unite că au căutat să formeze o „alianță a răului” după ce aceste țări au emis o declarație comună prin care denunțau politicile Ankarei în estul Mediteranei și Libia. Într-o declarație de presă dură, purtătorul de cuvânt al Ministerului turc de Externe, Hami Aksoy, a acuzat marți cele cinci țări că urmăresc „haosul regional și instabilitatea” în estul Mediteranei, sacrificând totodată „speranța democrației libienilor pentru agresiunea nesăbuită a dictatorilor”, scrie Associated Press. Acuzațiile vin după ce miniștrii de externe din cele cinci țări au organizat luni o teleconferință pentru a discuta situația din estul Mediteranei, unde Turcia a forat în căutarea de posibile depozite de hidrocarburi într-o zonă offshore în care Cipru are drepturi economice exclusive, precum și situația din Libia. Turcia își arogă drepturi economice în mare parte din Mediterană Turcia a semnat anul trecut un controversat acord de delimitare a frontierei maritime, precum și un acord de cooperare militară cu guvernul recunoscut internațional de la Tripoli. Turcia susține că acordul îi acordă drepturi economice într-o mare parte a Mării Mediterane de est și împiedică orice proiecte legate de energie să înainteze fără acordul Ankarei. Grecia și Cipru au protestat față de acord, spunând că acesta contravine legislației internaționale și încalcă propriile lor drepturi în zonă. Cele cinci țări au denunțat ceea ce au spus a fi a șasea încercare a Turciei în mai puțin de un an de a „efectua operațiuni ilegale de foraj în zonele maritime ale Ciprului”. Turcia nu recunoaște ca stat Ciprul împărțit etnic și revendică o mare parte din zona economică exclusivă a acestuia ca fiind proprie. Cipru a fost împărțit în 1974, când Turcia a invadat țara după lovitura de stat dată de către susținătorii unirii cu Grecia. Un stat turco-cipriot turc este recunoscut doar de Turcia. În plus, cei cinci miniștri au protestat și asupra acordurilor semnate de Turcia cu guvernul Libiei susținut de Națiunile Unite, despre care spun că reprezintă o încălcare a dreptului internațional și a embargoului asupra armelor impus Libiei de ONU. ”Miniștrii au condamnat cu tărie interferența militară a Turciei în Libia și au cerut Turciei să respecte pe deplin embargoul armelor ONU și să oprească fluxul de luptători străini din Siria în Libia. Aceste evoluții reprezintă o amenințare pentru stabilitatea vecinilor Libiei în Africa, precum și în Europa ”, au declarat cele cinci națiuni. Turcia spune că Franța este ”patron” al alianței În răspunsul său, Ministerul turc de Externe a acuzat Grecia și Cipru că au evitat dialogul cu Turcia și au dat vina pe Egipt pentru că nu protejează drepturile și interesele propriului său popor. De asemenea, a acuzat Emiratele Unite că s-au alăturat celorlalți din ostilitate împotriva Turciei și a acuzat Franța că ar fi căutat să acționeze ca „patron” al alianței. „Solicităm acestor țări să acționeze în conformitate cu bunul simț, legile și practicile internaționale”, a declarat Aksoy, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe turc. „Pacea și stabilitatea în regiune pot fi stabilite printr-un dialog sincer și autentic, nu prin alianțe ale răului”, a mai spus acesta.