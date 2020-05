Ion Ceban i-a propus unui consilier PPDA, prezent la protestul din Piața Centrală, să fie liderul grupului pentru modernizarea acestui spațiu. Ce i-a răspuns

18:30

Președintele țării, Igor Dodon, așa cum a promis în cadrul discuțiilor online cu cetățenii, a vizitat, azi, „Institutul Mamei și Copilului” din Chișinău. Șeful statului a mers în două secții de naștere, la Centrul de reabilitare, dar și în secția de reanimare. „Am constatat că, deși instituția a beneficiat de mai multe proiecte finanțate din surse interne și externe, există o necesitate stringentă de a-i fi consolidată baza tehnico-materială. Am dat asigurări că voi acorda sprijinul posibil pentru a dota instituția cu cele mai necesare utilaje și dispozitive medicale. Totodată, am menționat despre intenția actualei guvernări de a investi substanțial în sistemul național de sănătate, pentru a reduce exodul lucrătorilor medicali prin crearea condițiilor favorabile de muncă, prin oferirea protecției sociale necesare, precum și pentru a spori siguranța pacienților”, a precizat președintele. Institutul Mamei și Copilului a fost fondat în anul 1982, iar în prezent aici activează 2294 de lucrători medicali, inclusiv 30 de colaboratori științifici, 637 de medici și medici rezidenți, 648 de asistente medicale, 122 de moașe, 811 ‒ personal auxiliar și inferior. Fiind o instituție republicană de frunte în domeniile obstetricii, ginecologiei, pediatriei și chirurgiei pediatrice, aici este efectuată diagnosticarea, tratamentul, profilaxia și reabilitarea a circa 40.000 de pacienți anual, sunt înregistrate circa 5500 de nașteri pe an și aproximativ 150.000 de vizite în cadrul Departamentului Specializat Consultativ Integrat.