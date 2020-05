Studiu: Din cauza neglijenței umane, Dunărea s-a scurtat cu 134 de kilometri

08:20

Islanda, o ţară care a reuşit, după toate aparenţele, să ţină sub control răspândirea pandemiei COVID-19 şi a testat o proporție-record, de peste 15%, din populaţie, a anunţat marţi că intenţionează să ofere călătorilor care sosesc pe singurul aeroport internaţional al ţării posibilitatea de a fi testaţi pentru a scăpa de o perioadă de plasare în carantină de două săptămâni, informează AFP, preluată de Agerpres. Până în prezent, Islanda, care are o populație de aproximativ 340.000 de locuitori, a înregistrat 1.801 de cazuri de infectare cu SARS-CoV-2, dintre care trei în luna mai, precum şi un bilanţ de 10 decese. Până în prezent, Islanda a testat 54.791 dintre locuitorii săi. În prezent, mai are doar 15 cazuri active și de cinci zile nu a mai anunțat niciun caz nou Guvernul de la Reykjavik a declarat că testele vor fi puse la dispoziţie pe singurul aeroport internaţional al insulei, Keflavik, cel târziu la 15 iunie. Pasagerii ar urma să plătească testarea. Apoi, călătorii vor fi liberi să se deplaseze la propriul domiciliu sau la hotel. În cazul unui rezultat pozitiv al testării, care va fi cunoscut chiar în ziua sosirii, călătorii infectaţi vor fi plasaţi în carantină timp de cel puţin 14 zile. Călătorii vor trebui, de asemenea, să descarce o aplicaţie de urmărire, despre care guvernul islandez afirmă că este folosită deja de 40% din populaţie. Dacă posedă un certificat medical care atestă un rezultat negativ, călătorii pot scăpa de testare la sosirea pe aeroport. Începând cu 24 aprilie, călătorii veniţi din străinătate în Islanda trebui să stea în carantină, aşa cum se întâmplă și cu islandezii şi rezidenţii din zonele cu risc ridicat încă din luna ianuarie. O măsură similară, de testare pe aeroport, a fost anunțată și de Viena. Acolo, un test de coronavirus costă 190 de euro. În cazul Islandei, nu a fost anunțat încă prețul. sursa: digi24.ro